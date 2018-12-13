ضبط 11 طن زيوت "مغشوشة" داخل مصنع غير مرخص

عبد الراضى الزناتى
تمكنت مباحث التموين بالإسكندرية من ضبط مدير مصنع "غير مرخص" لإعادة تعبئة الزيوت المعدنية وزيوت محركات السيارات المستخدمة.
وردت معلومات لإدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية، مفادها قيام "محمود .ظ.م" ، مدير بأحد المصانع -غير المرخصة - لتعبئة الزيوت المعدنية وزيوت محركات السيارات، ومقيم العامرية، بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع، حيث يقوم بتجميع زيوت محركات السيارات المستخدمة وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة ومقلدة لعلامات تجارية معروفة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 11 طن من الزيوت المعدنية وزيوت محركات السيارات.
مغرب04:58 م
فجر
05:21
شروق
06:50
ظهر
11:54
عصر
14:40
مغرب
16:58
عشاء
18:28