970 قنبلة وصاروخا أمريكيا تتسبب فى إصابة 600% بالسرطان

13 ديسمبر 2018 - 01:08 م

قالت مجلة "كاونتربنش" الأمريكية، إن غزو الولايات المتحدة الأمريكية للعراق ترك إرثًا صادمًا، فتك بالشعب العراقي بعد مرور أكثر من 17 عامًا على انتهاء الحرب، أبرزها إصابة 600% من العراقيين بالسرطان، وما خفي كان أعظم.

وتحت عنوان "السرطان كسلاح: حرب بوش النووية على العراق" كشفت المجلة عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تسبب بارتفاع نسب الإصابة بمرض السرطان في العراق إلى 600%، مشيرًا إلى أن واشنطن ألقت 970 قنبلة وصاروخ إشعاعي مشبع بمادة اليوارنيوم على العراق.

وذكرت المجلة، في تقريرها، أن الولايات المتحدة قصفت العراق بأكثر من 970 قنبلة وصاروخا إشعاعيا مشبعا بمادة اليوارنيوم المنضب حيث ظهرت العواقب الصحية لذلك القصف بعد أقل من عشرة أعوام على الحرب.

وأضافت أن عواقب استخدام اليورانيوم المنضب بدت رهيبة وأطلق عليه الأطباء العراقيون بـ"الموت الأبيض" والمتمثل بأمراض سرطان الدم التي بدأت تتنامي في العراق منذ عام 1990.

وأوضح التقرير أن معدل أمراض السرطان في العراق قد تنامي بنسبة 600% منذ ذلك التاريخ وزادت الأوضاع تعقيدا خلال فترة التسعينيات مع العزلة الإجبارية على العراق ونظام العقوبات القاسي والذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة وقتها، كوفي عنان، بأنه "أزمة إنسانية"، وهو ما جعل عملية اكتشاف المرض الخبيث أكثر صعوبة.

ومن جانبه، قال الدكتور أوميد مبارك، وزير الصحة العراقي، أثناء حكم صدام حسين: "لدينا دليل على وجود آثار اليورانيوم في عينات مأخوذة للتحليل وهذا أمر سيئ للغاية بالنسبة لأولئك الذين يؤكدون أن حالات السرطان قد نمت لأسباب أخرى".

وأكد "مبارك" أن "خوف الولايات المتحدة من مواجهة العواقب الصحية والبيئية الناجمة عن حملة تفجيرات اليورانيوم المنضب هو السبب وراء فشلها في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق يسمح للعراق ببيع بعض احتياطيات النفط الهائلة مقابل الغذاء والإمدادات الطبية".

بينما عقب الدكتور جواد العلي، أخصائي أورام وعضو الجمعية الملكية للأطباء في إنجلترا، قائًلا: "تشير دراساتنا إلى أن أكثر من 40% من سكان البصرة سيصابون بالسرطان، نحن نعيش في هيروشيما أخرى".

وأشار التقرير إلى أن معظم إصابات بسرطان الدم والثدي لم يصب الجنود، بل أصاب المدنيين، والذي يعتبر الكثير منهم من الأطفال.

في المقابل، نفت لجنة العقوبات العراقية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة في نيويورك طلبات العراق المتكررة لإحضارها معدات علاج السرطان والمخدرات، حتى المسكنات مثل المورفين ليست موجودة في العيادات الطبية، ونتيجة لذلك، تكتب المستشفيات في مدن مثل البصرة لمرضي السرطان "الأسبرين".

ونوهت المجلة بأن العراقيين والكويتيين ليسوا وحدهم الذين تظهر عليهم علامات تلوث اليورانيوم وأصابتهم بأمراض عدة، فقد تم العثور على قدامى المحاربين في غزو العراق التي تعاني من مجموعة متنوعة من الأمراض، لديها آثار اليورانيوم في الدم والبراز والبول والسائل المنوي.

واستطردت المجلة أنه إذا ظلت الولايات المتحدة صامتة ولم تعلق على كل هذه الكوارث، فإن البريطانيين لم يفعلوا ذلك، إذ توقعت دراسة أجرتها هيئة الطاقة الذرية في المملكة المتحدة في عام 1991 أنه إذا تم استنشاق أقل من 10% من الجسيمات المنطلقة من أسلحة اليورانيوم المستنفد المستخدمة في العراق والكويت، فقد يؤدي ذلك إلى 300 ألف حالة وفاة محتملة.

وافترضت التقديرات البريطانية أن العنصر الإشعاعي الوحيد في القنابل التي أسقطت على العراق كان يورانيوم مستنفد، لكنه لم يكن كذلك، حيث تصف دراسة جديدة للمواد الموجودة داخل هذه الأسلحة بأنها "كوكتيل نووي" يحتوى على مزيج من العناصر المشعة، بما في ذلك البلوتونيوم والنظائر المشعة عالية اليورانيوم من نوعية 236، وتعتبر هذه العناصر هي 100 آلاف مرة أكثر خطورة من اليورانيوم المنضب.

واختتم المجلة، تقريرها، بأن يبلغ عمر النصف لليورانيوم المستنفد أكثر من 4 مليارات سنة، أى ما يقارب عمر الأرض، وقد تلوثت آلاف القرى والمدن من الأراضي في البلقان والكويت وجنوب العراق بالمواد الإشعاعية إلى الأب، متابعة أنه إذا كان جورج بوش الأب، وديك تشيني، وكولن باول وبيل كلينتون لا يزالون يبحثون على أثر لهم على الأرض، فهناك نقطة سوداء ستبقى في سيرتهم إلى الأبد.