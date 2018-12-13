» تفسير رؤية سورة المائدة والأنعام

13 ديسمبر 2018 - 01:04 م

سورة المائدة: من قرأها في المنام أو قرأ شيئًا منها أو قرئت عليه قال نافع وابن كثير يكون كريم النفس محبًا لإطعام الناس وقيل بل يرزق اليقين والتعبد والخشوع مع سلطان على أهل بلدة وقيل علا شأنه وقوي يقينه وحسن ورعه وقيل إن الله يستجيب دعاءه وينال حظاً ويعطى من الأجر بعدد كل يهودي ونصراني ويبلى بقوم جفاة وقيل ينال بركة ورزقاً.

سورة الأنعام: من قرأها في المنام أو شيئاً منها أو قرئت عليه قالت عائشة رضي الله عنها والكسائي وابن فضالة بشرته بسلامة العيال وحفظ البنين وحسن الرزق في الدنيا والآخرة وقيل بل يكون كثير النعم والغنم والمواشي والبقر والدواب خصيب الجانب جواد النفس يجمع الله تعالى له أمر الدارين ويرحمه ويرزقه من جميع أنواع الأموال وصلى الله عليه سبعون ألف ملك يستغفرون له.

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