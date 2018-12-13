أبو حامد: ما يحدث فى المنيا من اعتداءات طائفية وصمة عار

13 ديسمبر 2018 - 12:51 م

عبر النائب البرلماني محمد أبو حامد، عن استيائه من الحوادث المتكررة ضد الأقباط بمحافظة المنيا، والتي اعتبرها "عداء طائفي" حسب وصفه.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "ما يحدث في محافظة المنيا من اعتداءات طائفية متكررة هو وصمة عار تصيبنا جمعيًا، كما أنه انتهاك متكرر للدستور".

وتابع: "يجب على الدولة أن تضع حدًا لهذه الاعتداءات ومعاقبة المتورطين فيها، ويجب أن تضع في مقدمة أولوياتها وضع برامج حقيقية لتنمية محافظة المنيا ومواجهة الفكر المتطرف بها".

وكان أمين شرطة يقوم بحراسة كنيسة بميدان بلاس بمحافظة المنيا قد أقدم علي إطلاق النار على اثنين من الأقباط "أب وابنة" وهم عماد كامل صادق 49 سنة والابن ديفيت عماد 21 سنة ، في خلافات شخصية بينهم.

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة حامد حيث قال هشام حامد: "الغريب إن كل الأحداث المؤسفة في نفس المحافظة والأغرب أنه لا يتم اتخاذ موقف من الدولة حقيقي شيء يستحق التفكير".

وأضاف آخر: "سيادة القانون هو الحل".