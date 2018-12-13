تطورات جديدة ضد عامل قتل شقيقته بالكهرباء

13 ديسمبر 2018 - 12:34 م

قررت نيابة إمبابة حبس شاب قتل شقيقته صعقًا بالكهرباء بمساعدة عمه، بسبب تركها المنزل دون معرفة مكانها.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية بالواقعة وأقرا بأنهما حاولا معاقبة الفتاة على تركها المنزل فماتت جراء الضرب والصعق بالكهرباء.

وردت معلومات للواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة من مستشفى إمبابة العام بوصول فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا مصابة بحروق متفرقة بالجسد وادعاء أسرتها بإصابتها بصاعق كهربائي.

وتبين أن الفتاة تركت المنزل وعند عودتها شك الأخ والعم في سلوكها وانهالا عليها بالضرب، ثم قاما بصعقها بالكهرباء في أنحاء متفرقة من الجسد حتى فقدت الوعي فحملاها إلى المستشفى مدعين إصابتها بصعق كهربائي.