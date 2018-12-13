» يسرا وخالد سليم وزكى بدر يحضرون جنازة "سعدة"

13 ديسمبر 2018 - 12:33 م

وصل منذ قليل أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق والفنانة يسرا والفنان خالد سليم إلى مسجد عمر مكرم بميدان التحرير للمشاركة فى إقامة صلاة الجنازة على الكاتب الصحفى الراحل إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة أخبار اليوم الأسبق.

وحرص الكتاب والصحفيين على المشاركة فى حضور وداع الكاتب الصحفى إبراهيم سعدة ومنهم الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفى سمير رجب، والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين والكاتب الصحفى جلال دويدار، وشريف الزهيرى عضو اللجنة النقابية بمؤسسة أخبار اليوم، وعدد كبير من صحفيي المؤسسة، كما شارك حسن حمدى رئيس النادى الأهلى الأسبق تشييع الجنازة.

وكان جثمان الراحل انطلق قبل قليل من مقر مؤسسة الأخبار ووصل إلى مسجد عمر مكرم تمهيدا لأداء صلاة الجنازة عليه وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر.