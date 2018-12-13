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مستحضر تجميل "قناع كيم" يثير أزمة داخل كوريا الجنوبية

عرب وعالم

كيم
كيم

عمرو محمد_متابعات

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هدية غريبة من زعيم كوريا الشمالية لنظيره الجنوبى

انتشر مستحضر تجميل يحمل اسم زعيم كوريا الشمالية، كيم يونج أون، وهو ما أثار ضجة داخل كوريا الجنوبية، واضطرت بعض المتاجر لسحبه من العرض تحت تأثير ضغوط في سيول اعتبرت القصة كلها محاولة لتجميل ديكتاتور.

ومستحضر التجميل هو قناع تبدو عليه صورة كيم، ويستخدم لترطيب وتبييض الوجه، أنتجته شركة مستحضرات وتجميل للأزياء بكورية الجنوبية.

ومنذ طرح أقنعة كيم للتجميل للبيع في المتاجر وعبر الإنترنت في يونيو الماضي، وهي تلقى إقبالاً، وبيع منها أكثر من 25 ألف عبوة، وظهر البعض بهذا القناع على مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل المزح والفكاهة.

وكانت المديرة التنفيذية لشركة التجميل المصنعة للمنتج، كواك هيون-جو، قد صرحت في وقت سابق، بأن الهدف من طرح قناع كيم للتجميل هو الاحتفال بما سمته "قمة الكوريتين التي لا تحدث إلا مرة واحدة في العمر"، في إشارة إلى اجتماع كيم مع نظيره الجنوبي مون جيه-إن خلال إبريل الماضي، ومصافحتهما الشهيرة في المنطقة الفاصلة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

وبالفعل رفعت سلسلة متاجر شهيرة في كوريا الجنوبية، المنتج من الرفوف بعد نقد عنيف تعرضه له من صحيفة كورية جنوبية بارزة.

وتركزت الانتقادات على أن المنتج يتعامل بسطحية مع "أسوأ ديكتاتور على ظهر العالم"، ويروج لنظام بيونج يانج.

وقال المتخصص في الدراسات السياسية وشؤون كوريا الشمالية بجامعة بوسان في كوريا الجنوبية، كانج دونج وان، إن الدعاية تصور الديكتاتور الذي ينتهك حقوق مواطينه، وكأنه يمكن أن يكون صانعاً للسلام العالمي. كذلك لفت آخرون إلى أن هذا الأمر الهزلي يهون من التهديد النووي الذي تتعرض له سيول.

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