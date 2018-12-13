هل تصبح "شويكانى" خاشقجى آخر فى سوريا؟

13 ديسمبر 2018 - 12:22 م

استنكرت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، صمت البيت الأبيض عن مقتل المواطنة الأمريكية السورية، ليلي شويكاني، في سجون سوريا، بعد تلقيها تعذيبا وحشيا على يدي رجال الرئيس السوري، بشار الأسد.

وتساءلت الصحيفة، في تقريرها، عن عدم تلقي وفاة المهندسة الأمريكية، ليلي شويكاني، في السجون سوريا نفس الضجة العالمية التي حدثت بعد قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده باسطنبول، أكتوبر المنصرم.

وكان قد سافرت "شويكاني" إلى بلادها في سبتمبر 2015 لمساعدة الأشخاص المتضررين من الحرب الأهلية المستعرة هناك، لكن السلطات السورية ألقت القبض عليها بعد ستة أشهر من وصولها ووجهت إليها تهمة ارتكاب جرائم إرهاب.

وبعد أقل من عام، أُعدمت ليلي شويكاني بعد محاكمة استمرت 30 ثانية، وفقًا لجماعات حقوقية أدانت موتها، في الأسابيع التي أعقبت وفاتها، لم يصدر البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا عامًا حول ملابسات موتها.

ونوه التقرير بأنه مع استمرار الاحتجاجات العالمية على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، كافح الكثيرون لفهم السبب وراء فشل مقتل "شويكاني" في جذب اهتمام مماثل.

وعقبت الصحيفة أن هذا الصمت من قبل البيت الأبيض، يدل على أن إدارتين أمريكيتين متتاليتين أخفقتا في تعامل مع شويكاني وعائلتها، سواء في وقت حاجتها كسجينة وبعد موتها الوحشي.

ومن جانبه، قال قتيبة إدلبى، الباحث والمعارض السوري والمختص بقضايا المعتقلين السوريين: "إذا كانت وزارة الخارجية قد فعلت شيئًا أكثر في ذلك الوقت عن طريق وضع المزيد من الضغوط وإظهار أن هناك عواقب، أعتقد أن ليلى كانت ستظل على قيد الحياة حتى اليوم".

وتابع "إدلبي": "من الناحية السياسية، لم يكونوا مهتمين بفعل أي شيء"، في إشارة منه إلى الإدارة الأمريكية ووزارة الخارجية.

وذكرت الصحيفة أن "شويكاني" وعائلتها كانوا يسافرون ذهابًا وإيابًا بين سوريا والولايات المتحدة لسنوات عديدة، لكن عندما وصلت "شويكاني" إلى دمشق عام 2015، كانت تنوي البقاء هناك.

وتعتبر ليلي شويكاني، مواطنة أمريكية سورية مزدوجة الجنسية، كانت متحمسة لمساعدة المدنيين الذين عانوا من الحرب وبدأت العمل مع مجموعة من الأصدقاء لتنظيم جهود الإغاثة للمواطنين في ضاحية الغوطة الشرقية بدمشق ، والتي كانت محاصرة من قبل القوات الحكومية.

وترى الحكومة السورية أن أي نوع من التنظيم المستقل يشكل تهديدًا ضدها، لذا تم اعتقال أصدقائها واحدة تلو الأخرى.

وعقب "إدلبي": "شعرت أنها ستكون أكثر حماية لأنها أمريكية"، متابعًا: "وشعرت أنها بحاجة إلى القيام بشيء ما لإنقاذها".

لاحقًا، في فبراير 2016، بعد ستة أشهر من وصولها، اعتقلتها قوات الأمن أيضًا، إلى جانب والدها وخطيبها، وقد اتهمت بالتخطيط لاغتيال أعضاء في الحكومة السورية"، وفقًا لتصريحات "إدلبي".

لكن ما حدث بعد ذلك اكتشفته "إدلبي" من خلال شهادة سجناء آخرين في سجن عدرا، حيث تم احتجازها هناك، والاتصال بالمسئولين السوريين بعد الواقعة.

سحبت الولايات المتحدة سفيرها من سوريا في عام 2012، بعد اندلاع الحرب الأهلية، لذلك تمت متابعة قضيتها من خلال السفير التشيكي في دمشق، إيفا فيليبي، وبعد مرور عشرة أشهر على احتجازها لأول مرة، في 18 ديسمبر 2016 ، زارت "فيليبي" شويكاني في سجن عدرا نيابة عن الحكومة الأمريكية.

قبل الزيارة، كانت شويكاني قد هددت من قبل السلطات السورية بأنهم سيؤذون عائلتها إذا لم تعترف للسفير بالجرائم التي اتهمت بها، وهو ما فعلته.

وبعد ثمانية أيام، تم نقل شويكاني من سجن عدرا إلى محكمة عسكرية، حيث طُلب منها الرد على التهم الموجهة ضدها.

وأضاف "إدلبي" "إن محاكمة شويكاني كانت في الأساس سؤال واحد: هل تعترفي بهذه الاتهامات؟" قالت ليلى نعم، بسبب التهديدات وخوفها على حياة عائلتها.

وتابع: "من خلال مسئول، اكتشفنا أن القاضي حكم عليها بالإعدام بتهمة الإرهاب، استغرقت مدة المحكمة كلها 30 ثانية فقط".

وبحسب السجلات التي قدمتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي توثق الوفيات في السجون السورية، ومجموعة المراقبة يعتقد أنها "أُعدمت في 28 ديسمبر 2016، في سجن صيدنيا الشهير.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم تناول قضيتها الآن من قبل عضو الكونجرس الجمهوري، آدم كينزينجر، الذي يمثل مقاطعة إلينوي حيث تعيش شويكاني، في جلسة استماع أجرتها لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب في أواخر الشهر الماضي، وتساءل "كينزينجر" الممثل الأمريكي الخاص لسوريا، جيمس جيفري، حول رد إدارة ترامب على مقتل "شويكاني"، لكنه لم يتلق ردًا بعد.