مقتل مستوطنين إسرائيليين بإطلاق نار قرب رام الله

13 ديسمبر 2018 - 12:18 م

قتل مستوطنان وأصيب اثنان آخران، الخميس، إثر هجوم فلسطيني على مدخل مستوطنة إسرائيلية قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد مراسلنا.

وأضاف المراسل أن إطلاق النار وقع عند مدخل مستوطنة جفعات آساف شرقي رام الله.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من هجوم فلسطيني آخر وقع في البلدة القديمة من القدس المحتلة، أصيب خلاله شرطيان إسرائيليان بجروح.

وكانت منطقة شرق رام الله شهدت مطلع الأسبوع الجاري هجوما فلسطينيا مسلحا أسفر عن إصابة 6 مستوطنين.

وإثر هذا الهجوم، أطلق الجيش الإسرائيلي حملة مداهمة واسعة في محافظة رام الله والبيرة، طالت منازل ومتاجر ومكاتب إعلامية، تخللها اشتباكات واعتقالات، بحثا عن المنفذين.

وقال الجيش إنه تمكن من اغتيال الشاب صالح البرغوثي، من خلال نصب كمين له قرب الله، متهما إياه بالوقوف وراء الهجوم، كما اعتقل شخصا آخر.