"التعليم" تعلن تدشين موقع إلكترونى لشئون المعلمين

13 ديسمبر 2018 - 11:43 ص

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، عن إنشاء موقع الكتروني لتلقي شكاوي معلمي الوزارة مشيرا إلى أن هذه الآلية الجديدة تضمن سرعة البت في المشكلات وتواكب التطور التكنولوجى والإلكترونى الذي تتبعه الوزارة حاليا في آليات العمل، والذى يطبق بالفعل في منظومة التعليم الجديدة.

وقال عمر خلال اجتماعه الدورى المفتوح ، بالمعلمين بالأمس، إنه سيكون هناك مجموعة من الزيارات للمديريات التعليمية البعيدة والحدودية خلال الفترة المقبلة، وذلك للاجتماع بالمعلمين وسماعهم، بغرض التخفيف من مشقة السفر عليهم، والوصول إليهم في أماكنهم.

وأكد أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه من يثبت عليه استغلال النفوذ والتعسف والمحاباة وخاصة فى المعاملات الإدارية مع المعلمين، مضيفا أن الوزارة تعمل على تطوير كل آليات العمل لكي تصبح على قدر المسئولية.

وبالنسبة لتغيير المسمى الوظيفي، أوضح عمر أن تغيير المسمى الوظيفي له شروط يجب على كل معلم معرفتها جيدا قبل أن يتقدم، موضحا أنه على المعلم الذى لديه الرغبة في أن يحول إلى عمل إداري أن يتقدم بطلب للجهة المختصة بالإدارة وسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويله، بناء على طلبه، لأن الوزارة تريد معلمين ومعلمات حريصين على مهنة التدريس، وينتمون لها ودائمي الإبداع والابتكار فيها.