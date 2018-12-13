  • الخميس 13 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:02 م
بحث متقدم
القرموطي

القرموطي: أنا وزملائي بقينا زي "خيل الحكومة"

صورة الخبر

970 قنبلة وصاروخا أمريكيا تتسبب فى إصابة 600% بالسرطان

صلاة الجنازة على سعدة

المئات يؤدون صلاة الجنازة على "سعدة" فى عمر مكرم

القوات ابلمسلحة

القوات المسلحة توفر 6 آلاف مقعد لطلاب المدارس

المجنى عليهما

تفاصيل مقتل قبطيين رميًا بالرصاص أمام كنيسة

بعد تقطيع فتاة.. " تعبنا من أكل لحوم البشر"

بعد تقطيع فتاة.. "تعبنا من أكل لحوم البشر"

الحلفاوي

هذه أول قراراتي لو كنت مسئولا عن الرياضة فى مصر

صورة الخبر

ديلي ميل: بالصور.. 100 جلدة لمغتصب طفلة

صلاح

كفيف يحتفل بهدف "صلاح" فى مدرجات "آنفيلد"

السيسي يصدر قرار جمهورى

الرئيس يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما

الذهب يرتفع مجددًا ليسجل هذا الرقم

مال وأعمال

الذهب
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

الذهب يرتفع جنيهين ليسجل هذا الرقم

#

الذهب يرتفع 5 جنيهات ليسجل هذا الرقم

#

الذهب يرتفع ليسجل هذا الرقم

#

الذهب يرتفع 4.5 جنيه ليسجل هذا الرقم

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 623 جنيهًا في السوق المحلية.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 534 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 623 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم 712 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر 4984 جنيهًا

سعر أوقية الذهب : 1247 دولارًا

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق نيكول سابا على فستان الـ 200 مليون جنيه
» خطيبة "مارادونا" تطرده من المنزل تعرف على السبب
» بالصور.. اكتشاف مقبرة فرعونية بأسوان
» بالصور.. فندق سقفه من الذهب بتكلفة 700 مليون دولار
» مقتل 15 مسلحًا فى غارات جوية أمريكية بأفغانستان
» تفسير رؤية سورة المائدة والأنعام
» يسرا وخالد سليم وزكى بدر يحضرون جنازة "سعدة"
» اعترافات قاتل طليقته: "مش هستحمل أشوفها مع غيرى"
» فى ذكرى رحيلها.. هل تزوجت «زبيدة» بـ«حليم»؟
» «نمر» يقتل «راهب» أثناء ممارسته عبادة التأمل
» "سيد البلد" يعلن موافقة "شيكابالا" للانضمام له

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة