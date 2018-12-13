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«البدراوي»:يجب تنقية التراث من معني «المغضوب عليهم ولا الضالين»

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التراث

حسام بدرواي

طالب الدكتور والسياسي حسام بدراوي، بتنقية التراث من المعني المطروح بها للآية الكريمة "غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ"

 وقال في تغريدة لة بـ"تويتر": "علي جمعه يقول: لا يقصد بالمغضوب عليهم والضالين اليهود أو النصارى".

وتابع: "وكنت قد سألت د. كمال أبو المجد وقبله أ.خالد محمد خالد، وكنا في لقاء في منزله مع شيخ سيد طنطاوي فقالا نفس المعني".

وأضاف "بدراوي": "كتب التراث تقول العكس أليس من الواجب مراجعه التراث لتصحيح هذه التفاسير التي تجعلنا أعداءا لأغلب البشر " .

وكان قد فسر الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، السابق، قوله تعالى «غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ»، قائلا: ليس معناه اليهود أو النصارى، ولكن جمال القرآن فى تحدثه عن قضايا بعينها وليس شخصنة الأمور .

وقال أثناء لقاءه  فى برنامج "والله أعلم"  إن القرآن لم يقل "اليهود والنصارى" فهناك الكثير من الطوائف اليهودية والمسيحية ليسوا كلهم مغضوب عليهم، منوها إلى أن من فسر قوله تعالى باليهود والنصارى يرجع تفسيره إلى وجود مشكلة بينه وبين طائفة من اليهود والنصارى، وهذا ليس المقصود منه قوله تعالى "غير المغضوب عليهم ولا الضالين "



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