«البدراوي»:يجب تنقية التراث من معني «المغضوب عليهم ولا الضالين»

عمرو محمد
طالب الدكتور والسياسي حسام بدراوي، بتنقية التراث من المعني المطروح بها للآية الكريمة "غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ"
وقال في تغريدة لة بـ"تويتر": "علي جمعه يقول: لا يقصد بالمغضوب عليهم والضالين اليهود أو النصارى".
وتابع: "وكنت قد سألت د. كمال أبو المجد وقبله أ.خالد محمد خالد، وكنا في لقاء في منزله مع شيخ سيد طنطاوي فقالا نفس المعني".
وأضاف "بدراوي": "كتب التراث تقول العكس أليس من الواجب مراجعه التراث لتصحيح هذه التفاسير التي تجعلنا أعداءا لأغلب البشر " .
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