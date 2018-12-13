الطيب: ندعم بيرو فى مجال التعليم وتدريب الأئمة

13 ديسمبر 2018 - 11:07 ص

ناقش الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مع سفير دولة بيرو بالقاهرة الدكتور بول باريديس بورتيلا، بالأمس، الأوضاع المجتمعية في بلاده، والدور العالمي للأزهر الشريف في الحفاظ على الرسالة الوسطية للإسلام.

وأكد الإمام الأكبر استعداد الأزهر لتقديم الدعم لدولة بيرو في مجال التعليم وتدريب الأئمة على مواجهة القضايا التي تهم المجتمع في بيرو، وتسهم في الاندماج الإيجابي مع الآخر بما يخدم الشعب هناك.

وبدوره، أعرب السفير عن ترحيب حكومة وشعب بيرو بوجود الأزهر في بلاده.