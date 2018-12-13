المرسى : هذا هو الدور الاساسى لماسبيرو بشأن الشبكات المحلية

13 ديسمبر 2018 - 11:00 ص

لفت الدكتور محمد المرسى ، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ، ا القائمين على إدارة الإذاعات والمحطات التليفزيونية المحلية إلى ضرورة عودة الاهتمام بوضع خريطة للاستماع والمشاهدة ، مؤكدا على ان هذه المحطات هي منبر محلي يجد فيه المواطن ما لا قد يجده في الإذاعات والقنوات المركزية .

وقال المرسى خلال تدوينته على موقع " فيس بوك" ، :" فلسفة وجود الإذاعات والقنوات التليفزيونية المحلية هي خدمة المجتمع المحلي والتعبير عن مشاكل وهموم وآمال وطموحات هذا المجتمع ، هي منبر محلي يجد فيه المواطن ما لا قد يجده في الإذاعات والقنوات المركزية التي لا تستطيع تناول ومعالجة الموضوعات المحلية بشيئ من التركيز والتفصيل ".

واضاف المرسى قائلا :" ايضا الإذاعات والقنوات المحلية هي معمل تفريخ حقيقي للمواهب في نجوع وقري ومدن مصر المختلفة من غناء وموسيقي وآداب وفنون او هكذا ينبغي ان تكون .. لا نريد ان نسمع او نشاهد فيها عبد الحليم او هاني شاكر بل نريد مطربا محليا ، نريد اخبارا محلية ودراما محلية وفنون شعبية وموسيقي محلية ".

وتابع خبير الاعلام قائلا :"لدينا في ماسبيرو عشر إذاعات محلية وست قنوات إقليمية يعاني العاملون بها من ضعف الإمكانات التكنولوجية والمادية رغم انها تزخر بكفاءات إعلامية رائعة لو اتيحت لها الفرصة والإمكانات لقدمت اعلاما تنمويا تنويريا حقيقيا .. هؤلاء العاملون يعانون ايضا من نظرة غير منصفة وكأنهم أقل من العاملين في الإذاعات والقنوات المركزية وهذا غير حقيقي هذه الإذاعات والقنوات المحلية ثروة حقيقية يجب الانتباه لها والعمل علي تطويرها وتوفير كافة الامكانات لها كي تحظي بنسبة مستحقة علي خريطة الاستماع والمشاهدة وكي تقدم اعلاما محليا يساهم في بناء الانسان وتنمية وعيه في كافة ربوع مصر ، هذا ان كان لدينا رغبة وارادة حقيقية للتطوير".