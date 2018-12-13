«نمر» يقتل «راهب» أثناء ممارسته عبادة التأمل

13 ديسمبر 2018 - 11:00 ص

قال مسئول هندي إن نمرًا قتل راهبًا بوذيًا أثناء ممارسته للتأمل في غابة محمية بغرب البلاد.

وأضاف مسئول شئون الغابة، جاجندرا نارواني، إن الراهب راهول واكي 35 عامًا، كان يمارس التأمل تحت شجرة في غابة "تادوبا اندهاري"، وهي محمية خاصة بالنمور.

وقال نارواني: "كان الراهب -التابع لمعبد بوذي يقع في محيط المحمية- يمارس التأمل في المكان على مدار الشهر الماضي. وعثر راهبان اعتادا زيارته بالطعام والماء، على جثته يوم الثلاثاء".

يذكر أن الحادث هو الثاني خلال الأيام الأخيرة الذي يقوم فيه نمر بهجوم في الغابة، حيث بدأت السلطات من جانبها جهودًا لصيد الحيوان المفترس.

وقال مدير شئون الغابات، إن آر برافين، إن السلطات حذرت السكان المحليين من الذهاب إلى الغابة، وطلبت من الرهبان البوذيين إخلاء المنطقة.