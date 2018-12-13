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كفيف يحتفل بهدف "صلاح" فى مدرجات "آنفيلد"

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كفيف يحتفل بهدف "صلاح" فى مدرجات "آنفيلد"

الرياضة

صلاح
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نمر

راهب

بوذي

ظهر مشجع كفيف فى مدرجات ملعب "آنفيلد" معقل نادي ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح وهو يصفق وينظر إلى السماء، بعدما سجل "مو" هدفًا لـ"الريدز" في شباك نابولي، خلال مباراة أقيمت أمس الأول ضمن تصفيات الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

وبعد تسجيل الهدف بقليل اقترب أحد المشجعين من الشاب الكفيف، ليصف له طريقة تسجيل الهدف، ويخبره بهوية مسجله، في مشهد حظي بإشادة واستحسان كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول بهدف نظيف ليحجز أصدقاء صلاح بطاقة العبور إلى دور الـ16 لدوري الأبطال على حساب نابولي.

شاهد الفيديو..


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