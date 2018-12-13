» فى ذكرى رحيلها.. هل تزوجت «زبيدة» بـ«حليم»؟

13 ديسمبر 2018 - 10:44 ص

تمر اليوم الذكرى الثانية لوفاة الفنانة الكبيرة زبيدة ثروت والملقبة بـ"قطة الشاشة" العربية، والتي جمعت بين الأداء والجمال. وفي السطور المقبلة ترصد "المصريون" علاقتها بالسينما، بالإضافة إلى علاقتها بالعندليب عبد الحليم حافظ.

دخلت "ثروت" في عالم الفن منذ نعومة أظافرها، وكانت عيونها الزرقاء أحد الأسباب الأساسية لدخولها عالم الفن فاختارها المهندس حسين حلمي وقدمها مع الفنان يحيى شاهين بفيلم "الملاك الصغير"، لتكون أول أعمالها.

جمع بينها وبين "عبد الحليم" علاقة من نوع خاص، حيث اشتركت مع "عبد الحليم" في فيلمين الأول في بداية حياتها الفنية عام 1956 وهو فيلم "دليلة" للمخرج محمد كريم، والثاني فيلم "يوم من عمري" 1961.

وقد صرحت في حوار تلفزيوني قبل وافتها، مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس، حيث قالت: "كان المنتج صبحي فرحات يسأل والدي عن قيمة عقد "الشرق"، فقال لها أحد المنتجين أدفع تقلك دهب، وما كنتش أعرف أن المسألة ليست تمثيلًا فقط، ويريد أن يتزوجنى خصوصًا أن وقتها كنت متعاقدة مع "الشرق"، وتركتها من أجل العمل مع عبد الحليم حافظ، فقد كنت أشاهد عبد الحليم حافظ ومريم فخر الدين، في "حكاية حب"، واتخيل نفسي مريم، ومن غرامي بالفيلم كانت أشاهده عشرات المرات ثم قدمت معه فيلم "يوم من عمري".

وتابعت: "لم أكن أعرف أن عبد الحليم حافظ قد طلب يدي للزواج سوى بعد زواجي للمرة الثانية"، هكذا تحدثت زبيدة قائلة: "تقدم لأسرتي لطلب الزواج مني، وقال "إنت عبد الحليم آه نجم آه بس أنت في النهاية مغنواتي، وكان يعرف هذه القصة ابن أخيه أو أحد أقاربه، وأكدت أنها لو كانت تعلم بهذا الأمر لقبلت طلب عبد الحليم، بدون أي شك".

وأوصت بأن تدفن بجوار عبد الحليم حافظ قائلة، "أنا كنت بحب عبد الحليم، وما زلت أحبه فهو كان رومانسيًا حالمًا رقيقًا، خفيف الظل وأذكر جيدًا أنه كان يجلس في إحدى المرات داخل غرفة الماكياج، وكنت في هذه الغرفة أقص جزءًا من شعري، فنزل عبد الحليم، على الأرض وأخذ الشعر المقصوص ولفه على إصبعه وقبل هذا الصباع الملفوف عليه الشعر".