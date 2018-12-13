الرئيس يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما

متابعات حنان حمدتو
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قرارين رسميين أولهما رقم 178 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الأفريقي "التنمية المستدامة لمشروع محطة أبو رواش" لمعالجة مياه الصرف الصحي.
والثاني رقم 179 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بالنيابة عن صندوق أفريقيا تنمو معًا "التنمية المستدامة لمشروع محطة أبو رواش".
وقامت الجريدة الرسمية قرار صباح اليوم بنشرهما.
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