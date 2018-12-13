ابنة "القلعاوى" تكشف تفاصيل مرضه قبل وفاته

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قالت هبة محمود القلعاوي، ابنة الفنان الراحل محمود القلعاوي، إن والدها كان بكامل صحته ولم يكن يعاني مع المرض حتى وفاته، وكان يعاني من أمراض عادية فقط مثل عدم الانضباط في الضغط والسكر، ولكنه لم يصارع المرض كما ذكر الإعلام.

وأضافت خلال لقاء لها من مقر عزاء والدها، مع برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية جيهان لبيب، على قناة "المحور"، أن حياته كانت منغلقة منذ وفاة زوجته، ومنزله كان مملكته، وكان قليل الخروج.

وأشارت إلى أن المكالمات التليفونية لم تنقطع عنه من زملائه المقربين له حتى وفاته، وأن ناجي صبحي، صلاح عبد الله، محمد صبحي، أحمد آدم، والكثير من الفنانين الآخرين حضروا العزاء.

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