مشارى راشد يشعل تويتر بـ"كلاب النار"

13 ديسمبر 2018 - 09:45 ص

شن المنشد الكويتي مشاري بن راشد العفاسي هجومًا على من اتهموه، أنه ضمن المتهمين في غسيل الأموال، حيث وصفهم بـ"كلاب النار".

وكتب مشاري على حسابه في تويتر: "لا صحة لما يشيعه بعض "كلاب النار" في حساباتهم الوهمية أنني من ضمن المتهمين في غسيل الأموال أو المال السياسي".

وأضاف: "ولعل هذا الأمر يكشف للسذج من الناس أنهم كانوا من المغفلين حين صدّقوا أن دولاً تدفع لنا لنقف ضد الإرهاب وداعميه والمحرضين عليه".

وأثارت تدوينة مشاري ردود أفعال واسعة بين رواد تويتر حيث قال أحدهم: "والله كنت سابقا معجب بتلاوتك يا شيخ.. الآن أستخسر فيك حسنات سماعك.. الله يهدينا ويهديك".

وغرد آخر: "كنت أحبك لكن الأحداث التي مرت بها المنطقة ومواقفك منها جعلتك تسقط من عيني.. أدعو الله أن يهديك".

وسخر أحد رواد تويتر قائلا: "الشيخ مشاري واقف على باب النار، عارف من داخل ومين خارج.. وأيضًا يعرف أنواع الحيوانات الداخلة".

واستنكر أحد المغردين تدوينة العفاسي قائلاً: "بن راشد مهما وصلت فيهم المواصيل لا تسب فيهم أنت مقامك أكبر من كذا، إيش خليت للي أقل منك".

وجاء رد مشارى قائلاً: "كلاب النار" وصف أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام على أهل الإرهاب الخوارج النابحة والذابحة، فلم نشتم أحدًا منهم بعينه سواء كانوا من الخوارج القعدية أو غيرهم".

يذكر أن مشارى العفاسى كان قد غرد عبر حسابه على في تويتر: "أن الشواهد العشَرة فى الخوارج الغدرَة، وهى نصوص من أحاديث رسول الله صلي الله عليه وسلم فى وصف فرقة الخوارج".

وأوضح أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يحذر النبى من فرقة كتحذيره من الخوارج وهم العدو الداخلى الذى يوقع السيف بين المسلمين فى آخر الزمان! وديدنهم العدل كما قالها كبيرهم للنبى: "اعدل يا محمد"، فشعارهم الحاكمية وذم الاستبداد".