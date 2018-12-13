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مقتل شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال فى القدس

عرب وعالم

مقتل شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شرقي القدس
مقتل شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شرقي القدس

وكالات- الدويني فولي

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قتل شاب فلسطيني فجر اليوم الخميس، بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليه في شارع الواد بالقدس القديمة بحجة تنفيذ عملية طعن.

وأفادت وكالة "معا" بأن القوات الإسرائيلية أصابت شابا بجروح خطيرة، حيث سمع شهود عيان إطلاقا كثيفا للرصاص عند حوالي الساعة الخامسة فجرا، وفيما بعد أعلن عن وفاته.

وأضافت أن الشرطة والمخابرات والضباط انتشروا في كافة شوارع القدس القديمة وأغلقوا محطيها بالكامل، كما منعوا دخول المصلين إلى الأقصى لأداء صلاة الفجر.

وأوضحت مراسلتنا أن شابة فلسطينية كانت في مكان الحادث أصيبت بجروح، جعلت الشرطة تشك في أنها منفذة العملية، وبعد التثبت اتضح أن المنفذ شاب.

من جهتها قالت السلطات الإسرائيلية إن الشاب طعن اثنين من عناصر الشرطة المتواجدة في شارع الواد، أحدهما مجندة، وصفت إصابتها بالمتوسطة ومجند بالطفيفة.

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