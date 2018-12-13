شريف عامر يكشف سرًا عن حياته الشخصية

كشف الإعلامي شريف عامر، تفاصيل لأول مرة عن حياته الشخصية على الهواء.

وقال "عامر" خلال لقائه بفضائية "إم بي سي مصر"، إن الفتاة الوحيدة التي حبها أصبحت زوجته، لافتًا إلى أنه يعتبر نفسه زوجًا مرنًا وليس "سي السيد" كما يظنه البعض.

وأضاف "عامر"، أول مرة ظهر فيها على شاشة التليفزيون تعلثم في نطق كلمة إنجليزية، وظل يحاول يقرأها لمدة 5 ثوانٍ، قائلا: "كانوا أطول 5 ثوانٍ عدوا عليا في حياتي".

وأوضح أنه حصل في الثانوية العامة على 67%، متابعًا: "مكنتش بحب المذاكرة أوي، وفي الجامعة كنت بفتح المادة قبل ليلة الامتحان".

شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=OpexcLEQeAs