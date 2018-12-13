محسن صالح لـ"الشحات": "خليك زي صلاح ورونالدو"

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نصح محسن صالح، مدرب منتخب مصر الأسبق، اللاعب حسين الشحات، نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف العين الإماراتي، بالاهتمام بقوته البدنية واللياقة، موضحًا أنها ستصنع فارقًا كبيرًا فى الالتحام مع المنافس، مثل محمد صلاح ورونالدو.

وقال صالح في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي: "تمنياتى بالشفاء العاجل للوالدة الفاضلة ومبروك الفوز اليوم ومن نجاح لنجاح وماتنساش نصيحتى اشتغل على جسمك شوية لازم تكون أقوى بدنيًا عن كده.. حتفرق كتير معاك فى اللياقة عامة والقوة والسرعة خاصة وفى التلاحم مع المنافس اطلب من المعد البدنى يعملك برنامج خاص زى ما عمل محمد صلاح ورونالدو".

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