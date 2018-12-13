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مقتل وإصابة 53 شخصًا في حادث قطار بتركيا

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القطار
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وكالات- الدويني فولي

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اهلى

جيما

أصيب عدد كبير من ركاب القطار السريع في العاصمة التركية أنقرة، أمس، جراء اصطدام القطار بجسر مشاة في إحدى محطاته، عقب خروجه عن مساره.

وأكد فاسيب شاهين حاكم أنقرة أن الحادث أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة 46 آخرين.

وأضاف شاهين في تصريحات للصحفيين من موقع الحادث، أن القطار السريع، الذي كان متجها إلى إقليم قونية بوسط البلاد، اصطدم بجرار قطار كان يجري فحصا للقضبان.

وأوضح التلفزيون التركي أن الحادث، الذي وقع في منطقة ينيماهال الحضرية في حدود الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم، خلف خسائر مادية جسيمة.

وقالت قناة (سي.إن.إن) ترك إن القطار اصطدم بجسر مما أدى إلى انقلاب عربتين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عمال إنقاذ في موقع الحادث، حيث حوصرت العربتان أسفل حطام جسر.

ويعمل حاليا عمال الإنقاذ على انتشال الركاب من العربات المحاصرة أسفل حطام الجسر المعدنية.

وكان القطار متجها من العاصمة أنقرة إلى إقليم قونية بوسط تركيا.

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