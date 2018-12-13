تجاوزات جنسية تجبر المتحدث باسم نتنياهو على الاستقالة

13 ديسمبر 2018 - 09:32 ص

بعد سلسلة من الاتهامات ضده بارتكاب تجاوزات جنسية أعلن ديفيد كيز المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استقالته.

وكان كيز في سبتمبر الماضي قال إنه سيأخذ "إجازة لإزالة الشبهات عن اسمي" بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على جوليا سالازار التي انتخبت لاحقًا عضوا في مجلس الشيوخ في ولاية نيويورك.

وبالرغم أن تحقيقًا أجرته لجنة الخدمة المدنية الإسرائيلية برأه من التهمة الموجهة إليه خلال عمله في الحكومة الإسرائيلية، إلا أن هذه اللجنة ليس لديها صلاحية التحقيق في اتهامات موجهة من الخارج.

وتعود الاتهامات إلى الفترة التي سبقت تولي كيز العمل في مكتب نتنياهو في 2016 عندما كان يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقبل انضمامه إلى مكتب نتنياهو، عمل كيز، مديرا تنفيذيا لمنظمة "ادفانسنغ هيومان راتيس" غير الحكومية التي تهدف إلى مساعدة المنشقين في الدول التي تمارس الاضطهاد.

من جانبه قال نتنياهو في بيان أمس الأربعاء أنه يقبل استقالة كيز، بدون الإشارة إلى المزاعم، مضيفا : "أشكر لديفيد كيز مساهمته العظيمة في جهود الإعلام في إسرائيل".

بينما قال كيز في إعلان الاستقالة : "أشكر للجنة الخدمة المدنية الإسرائيلية إغلاق التحقيق بحقي بعد أن خلصت إلى أنه لا يوجد دليل حتى لو كان صغيرا على ارتكابي أي خطأ كموظف حكومي".

يذكر أن موقع صحيفة "تايمز اوف اسرائيل" كان قد نشر تحقيقا في سبتمبر الماضي قال فيه: "إن 11 امرأة أخرى اتهمت كيز بالإساءة الجنسية".