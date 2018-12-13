» أسعار تذاكر مباراة "الدراويش" والقطن الكاميروني

13 ديسمبر 2018 - 09:28 ص

اتخذ مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، قرارًا بتخفيض أسعار تذاكر مباراة الفريق أمام القطن الكاميرون والمقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الــ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت الأسعار على النحو التالي تذكرة المقصورة ثالثة وسط تم تخفيض سعرها إلى 20 جنيهًا بدلاً من 30، وبالنسبة لتذكرة المقصورة العلوية تم تخفيض سعرها إلى 40 جنيهًا بدلاً من 50، والمقصورة الأمامية تم تخفيض سعرها إلى 90 جنيها بدلاًمن 100.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص مجلس الإدارة على تحفيز الجماهير والذهاب للمباراة والوقوف خلف فريقهم فى المباراة المهمة والصعود للأدوار المقبلة.