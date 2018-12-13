  • الخميس 13 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:00 م
بحث متقدم
صلاح

كفيف يحتفل بهدف "صلاح" فى مدرجات "آنفيلد"

صورة الخبر

ديلي ميل: بالصور.. 100 جلدة لمغتصب طفلة

السيسي يصدر قرار جمهورى

الرئيس يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما

بشار: نتمني أن نكون مثل الأتراك

بشار: نتمنى أن نكون مثل الأتراك

حمزة

حمزة: "أنا دمياطي وزعلان على الـ 20 ألف جنيه غرامة"

نجل زعيم الجهاديين: داعش موجودة في القرآن

تفاصيل هروب 18 قياديًا داعشيًا من السجن

مشاري راشد يشعل تويتر بـ"كلاب النار"

مشارى راشد يشعل تويتر بـ"كلاب النار"

صلاح ورونالدو

محسن صالح لـ"الشحات": "خليك زي صلاح ورونالدو"

إيهاب عطاطي -ارشيفية

برلمانى: "مش عاوزين نعكنن على الشعب"

كاف

"كاف" يعلن حكام مباراة الأهلى وجيما الإثيوبى

أسعار تذاكر مباراة "الدراويش" والقطن الكاميروني

الرياضة

بالصور.. الإسماعيلي يسحق الإنتاج بثنائية في الدورى العام
بالصور.. الإسماعيلي يسحق الإنتاج بثنائية في الدورى العام

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

أسعار تذاكر مباراة الزمالك والقطن التشادي

#

أسعار تذاكر مباراة المصري ببطولة الكونفدرالية

#

الأهلى يعلن أسعار تذاكر مباراة نهائى أفريقيا

#

الهلال السعودي يعلن أسعار تذاكر مباراة الزمالك

اتخذ مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، قرارًا بتخفيض أسعار تذاكر مباراة الفريق أمام القطن الكاميرون والمقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الــ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت الأسعار على النحو التالي تذكرة المقصورة ثالثة وسط تم تخفيض سعرها إلى 20 جنيهًا بدلاً من 30، وبالنسبة لتذكرة المقصورة العلوية تم تخفيض سعرها إلى 40 جنيهًا بدلاً من 50، والمقصورة الأمامية تم تخفيض سعرها إلى 90 جنيها بدلاًمن 100.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص مجلس الإدارة على تحفيز الجماهير والذهاب للمباراة والوقوف خلف فريقهم فى المباراة المهمة والصعود للأدوار المقبلة.  


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. سما المصري: "أنا بقرة بجد"
» إصابة 6 أشخاص بينهم خليجيون فى سقوط مصعد
» الأهلى يضع الرتوش الأخيرة استعدادًا لـ "جيما"
» لأول مرة.. انتخاب امرأة لرئاسة مجلس النواب البحرينى
» سقوط مقاتلة أمريكية فى المحيط الهادى
» أمريكا تحذر إيران من هذا الأمر
» أسعار تذاكر مباراة "الدراويش" والقطن الكاميروني
» طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 17 درجة
» محامِ يشنق نفسه بحلوان
» شاب يقتل شقيقته بأبشع طريقة ممكنة
» مصر تتجه لتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة