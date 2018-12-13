برلمانى: "مش عاوزين نعكنن على الشعب"

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استنكر النائب إيهاب عطاطي، مطالبة بعض أعضاء مجلس النواب بتجريم "الشيشة"، مؤكدًا أنها حرية شخصية للمواطنين.

وقال "عطاطي" في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، إن "الشيشة" موجودة في جميع دول العالم، لافتًا إلى أنهم لن يجبروا المواطنين على الحفاظ على صحتهم.

وتابع "عطاطي": "كل يوم بنتنفس مئات الأطنان من الهواء الملوث، سابين المياه راكدة في ملفات أكثر سخونة، وجايين نتكلم على التدخين هو إحنا جايين ننكد على الشعب مقبلش يكون في حد واصي على الشعب المصري".

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