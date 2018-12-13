» طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 17 درجة

13 ديسمبر 2018 - 09:08 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الخميس 13 ديسمبر.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على باقى الأنحاء نهارًا، شديد البرودة ليلاً.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 17 21

شبين الكوم 15 20

طنطا 14 20

دمنهور 13 20

الإسكندرية 13 19

بلطيم 13 19

مطروح 12 21

السلوم 10 19

سيوة 11 23

بورسعيد 15 20

دمياط 15 20

الزقازيق 15 20

الإسماعلية 15 21

السويس 15 22

العريش 14 20

رفح 13 20

رأس سدر 11 22

نخل 05 17

نويبع 16 21

طابا 14 20

كاترين 04 16

الطور 12 22

شرم الشيخ 14 24

الغردقة 11 23

مرسى علم 13 22

الفيوم 12 21

بنى سويف 10 21

المنيا 10 22

أسيوط 09 22

سوهاج 09 22

قنا 10 23

الأقصر 10 23

أسوان 11 24

أبوسمبل 11 23

الوادى الجديد 09 22

شلاتين 16 25

أبو رماد 17 24

رأس حدربة 18 23

حلايب 19 23