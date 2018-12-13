مفاجأة مدوية تغير الأحداث في واقعة اغتصاب محامية

13 ديسمبر 2018 - 07:11 ص

قررت نيابة الهرم استدعاء محامية لسماع أقوالها في اتهامها لمجموعة من الأشخاص بتخديرها واغتصابها ، وطلبت تحريات تكميلية من المباحث للوقوف على حقيقة الواقعة .



ونفى المتهمون اغتصاب المجني عليها ، مؤكدين أنهم سرقوا منها تليفونها المحمول مع إمكانية إعادته لها ولكنهم جميعًا أصروا على عدم حدوث واقعة الاغتصاب ، وبمناقشة المجني عليها تبين وجود تضارب في أقوالها وبمواجهتها بأقوال المتهمين ، قالت: "أنا قلت كدة عشان يهتموا بالبلاغ".



وتنازلت المحامية عن البلاغ ، مؤكدة أنها لم تتعرض للاغتصاب وإنما تعرضت للسرقة فقط".



كشفت المجني عليها في أقوالها أمام أحمد فؤاد، وكيل أول نيابة الهرم أنها أثناء سيرها بالشارع تعرضت لسرقة حقيبتها، وهاتفها المحمول فحررت محضرا بقسم شرطة الهرم ادعت به تعرضها للاغتصاب لدفع الشرطة على الاهتمام وإلقاء القبض على المتهمين وإعادة مسروقاتها، وقررت المجني عليها تنازلها عن المحضر.