أثيوبيا تكشف أخر تطورات سد النهضة

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كشف هايلي مريام ديسالين، رئيس الوزراء الأثيوبي السابق، عن اخر تطورات أزمة سد النهضة، مشيرا الى ان مصر واثيوبيا سوف يصلان الى اتفاق يحقق المصلحة لكل الاطراف قريبا.

وقال "ديسالين"، في حوار له مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": " مصر واثيوبيا يسيران في المسار الصحيح".

وتابع:"مصر لديها خبرة كبيرة في تقديم الاستفادة للقارة الإفريقية، ولديها خبرة رائدة في محاربة الإرهاب والتطرف".

وأضاف رئيس الوزراء الأثيوبي السابق: " منتدى ومعرض الاستثمار دليل على التزام مصر بالدعم والترابط الإفريقي"، مؤكدًا أنه يجب سد الفجوة بين البلدان الأفريقية وباقي البلدان المنافسة.


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