» اعترافات خطيرة لمحامي ترامب عن علاقاته الجنسية

قضت محكمة، الأربعاء، بسجن مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لمدة 3 أعوام بعد إدانته بجرائم مالية وترتيب دفع مبالغ لشراء سكوت امرأتين زعمتا أن ترامب أقام علاقات جنسية معهما وذلك قبل انتخابات الرئاسة عام 2016.

ونقلت "سكاي نيوز" عن كوهين قوله للقاضي إن "ولاءه الأعمى لترامب دفعه للتستر على أفعال الرئيس".

ولدى سماعه بحكم قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن، وليام بولي، بدت الصدمة على كوهين، الذي قال يوما إنه مستعد "لتلقي رصاصة" بدلا من ترامب، لكنه ورط الرئيس الجمهوري الآن في فعل جنائي.

وقال باكيا: "لقد وصفني ترامب عبر حسابه على (تويتر) بالضعيف، وكان محقا، لكنني ضعيف لسبب آخر، ضعفي هو أنني أعتقد أنه من واجبي تغطية شؤونه".

ولدى إقراره بالذنب في أغسطس، قال كوهين إن ترامب أصدر تعليمات له بدفع الأموال للمرأتين، فيما نفى ترامب علاقته بالاثنتين أو أي ضلوع له في تلك المدفوعات.