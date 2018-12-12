«عبد الشافي» يقترب من العودة للزمالك

12 ديسمبر 2018 - 09:29 م

دخل أمير مرتضى منصور، في مفاوضات مكثفة مع محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر لفريق أهلي جدة السعودي والمنتخب الوطني، لضمه خإلى صفوف الفريق الأبيض، خلال شهر يناير المقبل.

وأكدت تقارير صحفية أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق قد تحدث مع عبد الشافي في الساعات الماضية لضمه.

وكشفت التقارير أن عبد الشافي لديه نيه للعودة لصفوف القلعة البيضاء ولكن بعد إنهاء الأمر مع الأهلي السعودي.

ويسعى مسئولو الزمالك للتعاقد مع عبد الشافي كونه لاعب خبرة ويستطيع سد ثغرة مركز الظهير الأيسر، في ظل تراجع أحمد فتوح وبهاء مجدي.