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تخفيض سعر الدواجن المجمدة إلى 37 جنيهًا للكيلو

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الدكتور علي المصيلحي وزير التموين
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

وكالات

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تخفيض اسعار

دواجن مجمدة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، تخفيض سعر كيلو الدواجن المجمدة لـ37 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية، على أن يُنفذ القرار بدءا من صباح غدٍ الخميس.

يشار إلى آخر تخفيض لأسعار الدواجن المجمدة كان فى أكتوبر الماضي، حيث قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تخفيض سعرها جنيهين في الكيلو لتباع بـ 38 جنيهًا بدلًا من 40 جنيهًا، بالإضافة إلى تخفيض سعر اللحوم المجمدة 3 جنيهات في الكيلو لتباع بـ 60 جنيهًا بدلاً من 63 جنيهًا.


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