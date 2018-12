بالفيديو.. وصلة رقص لـ«هيلاري كلينتون وشاروخان» بحفل زفاف ابنة أمباني

فى إطار احتفال ابنة موكيش أمبانى أغنى رجل فى الهند، بزفافها والذى سيكون بمثابة حفل زفاف أسطورى، تحييه نجمة الغناء العالمية بيونسيه، شاركت هيلاى كلينتون المرشحة الرئاسية الأمريكية السابقة، وجون كيرى وزير الخارجية الأسبق مع الفنان الهندى شاروخان فى وصلة من الرقص على الأنغام الهندية.

وأقيمت فعاليات ومراسم ما قبل الزفاف التى استمرت يومين فى أحد القصور التاريخية ومنتجعات خمس نجوم بمدينة أودايبور فى راجستان الشمالية الغربية، حيث اجتمع كبار الشخصيات، وشاركوا مقتطفات من الاحتفالات الفخمة على وسائل التواصل الاجتماعى.

ومن المقرر أن تحيى المغنية بيونسيه الحفل، التى سافرت خصيصاً للهند من أجل إحياء حفل خاص مدته 45 دقيقة فى احتفالات ما قبل الزفاف.

