القائمة المبدئية لمنتخب اليد في بطولة العالم

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المصريون

بطولة العالم

منتخب اليد

كشف الجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد، عن القائمة المبدئية التي تستعد للمشاركة في بطولة العالم السادسة والعشرين المقرر إقامتها في ألمانيا والدنمارك بداية من 10 يناير المقبل.

وتضم القائمة 28 لاعبا، يتم اختيار 16 لاعبا من بينهم في القائمة النهائية قبل انطلاق البطولة.

 وتضم القائمة المبدئية:

حراسة المرمى : كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - محمد جمال.

الجناح الأيسر : كريم أيمن - عمر الوكيل - احمد مؤمن.

الظهير الأيسر: على زين - يحيى الدرع - على هشام - عمر حجاج - عبد الرحمن فيصل.

صانع الألعاب: إسلام حسن - محمد هشام مودي - أحمد خيرى.

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر - يحيى خالد - ممدوح طه - باهر البدراوى.

الجناح الأيمن : محمد سند - أكرم يسرى - عمر سامى.

الدائرة: محمد ممدوح - وسام سامى نوار - محمد جمال - احمد عادل.

 الدفاع: ابراهيم المصرى - خالد وليد.

وأبعدت الإصابة أبوالفتوح حماصة عن قائمة المنتخب بعد إصابته بتمزق فى العضلة الضامة.


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