ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية

12 ديسمبر 2018 - 08:56 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، بالتنسيق مع فرع العام، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية، بدائرة قسم شرطة ثان بورفؤاد، وتم التحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة أول بورفؤاد، بوصول معلومات وتحريات حول قيام كل من "ياسر.ج.ف" 18 سنة، عامل، عاطل، و"محمد.أ.ث"، 18 عامًا، عاطل، مقيمين بدائرة قسم شرطة الضواحى، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب كسر قفل الدراجة، وقاما بارتكاب 10 وقائع سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.