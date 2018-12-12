  • الأربعاء 12 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:20 م
بحث متقدم
مدرس الفلسفة

مدرس فلسفة عن فيديو "تيكا تيكا" : "كنا بنهزر"

محمد حسني مبارك

لهذا السبب.. القضاء الأوروبي رفض دعوى مبارك في تجميد أمواله

كيان

تفاصيل تشكيل كيان لدول البحر الأحمر يضم مصر والسعودية

الملا

الملا: لتر البنزين في أوروبا يعادل 30 جنيهًا

وجدي غنيم

تفاصيل الحرب المستعرة بين «وجدي غنيم» و«الجماعة الإسلامية»

القرضاوي

أول رد فعل من "القرضاوي" بعد رفع اسمه من قوائم الإنتربول

ترامب وبن سلمان

"ترامب" يؤكد دعمه لـ"بن سلمان": هو زعيم السعودية

أرشيفية

سر تأجيل صندوق النقد الشريحة الخامسة لمصر

خاشقجي

«بومبيو»: التحقيقات بشأن خاشقجي جارية وسنحاسب المتورطين

بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي

بناء الأهرامات.. السر الذي كشفه باحث روسي (حوار)

قرطام: معظم الجماعات الإسلامية وراءها الصهيونية

الحياة السياسية

أكمل قرطام
أكمل قرطام

محمود أبو سعد

أخبار متعلقة
#

شقيق الإسلامبولي لغنيم: "الجماعة لن تقبل منك التخوين"

#

"الإفتاء": مصر تطبق الشريعة الإسلامية

#

«الجندي»: معظم الشيخ يرفضون تجديد الخطاب الديني

#

سر خطير عن 5 محاولات اغتيال

قال المهندس أكمل قرطام، رئيس  حزب المحافظين، إن الحزب لديه حلول وبرامج لكثير من المشكلات والقضايا التي تواجه الدولة المصرية، ومنها مشكلة التعليم، مؤكدا أن جميع الحلول مبنية على أدوات لحل الأزمة وكذلك نتائج للتوقعات.

وأوضح "قرطام"، خلال كلمته في ندوة الحزب،والتي اقيمت اليوم بعنوان "التنمية وعلاقتها بالأمن القومي ودور الأحزاب في تفعيل المشاركة السياسية"، أن الدستور يجب أن يضمن توازنا ما بين السلطات وألا تجور سلطة على أخرى، مشيرا إلي أن الإصلاح لا يمكن أن يتم إلا بوجود نظام مؤسسي ونحن نحتاج لمؤسسة، مؤكدا أن المؤسسة التشريعية تحتاج لإصلاح أولا.

وأشار إلي أن هناك تحديات وتهديدات حقيقية تواجه مصر وهما عاملان يؤثران على الأمن القومي، فالتحديات الداخلية تؤثر على عملية التنمية، وهى كثيرة كإعادة تطوير مهارات الشعب المصري مؤكدا أن المصريين عليهم أن يتعلموا كيفية المصابرة للتحول، مستكملا أن التحول لدولة تنموية حقيقية يحتاج لمواجهة تلك التحديات، كذلك التحديات الخارجية فلا شك أن ما يحدث في الدول العربية يصب فى مصلحة دول أخري، وعلينا أخذ الحيطة والحذر مما يحدث.

وفى نفس السياق، ذكر "قرطام"، أن الأحزاب هى الوسيلة الوحيدة للحفاظ على إرادة الأغلبية وهذا لن يتحقق بدون احترام الدستور ممثلا فى تنفيذ بنوده ومواده على الجميع دون استثناء أو محاباة،

وأكد، أن الإرهاب صناعة صهيونية من النخاع، ويجب أن تكون هذه الصورة في عقيدتنا، مؤكدا أن معظم الجماعات الإسلامية وراءها الصهيونية.

حضر الندوة المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية بالحزب، منى منير، عضو مجلس النواب، على قرطام نائب رئيس الحزب للشئون الخارجية، بركات السايح المدير التنفيذى لبيت الخبرة البرلمانية، عمرو الشريف نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم، شعبان خليفة رئيس لجنة العمال المركزية بالحزب، نادية عبد العزيز أمينة المراة بجنوب القاهرة، ثروت راغب رئيس لجنة الطاقة ، مصطفى بكير، نائب رئيس الحزب لشئون الشباب، محمد السعدنى، مستشار الحزب، كريم عبد العاطى رئيس لجنة العضوية المركزية ولفيف من أعضاء وقيادات الحزب من الأمانات والمحافظات المختلقة، فيما شاركت النائبة مني منير عضو مجلس النواب.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» معلومة هامة عن المتعافين من فيروس سي
» تخفيض سعر الدواجن المجمدة إلى 37 جنيهًا للكيلو
» «ميدو»: أتمنى تحرك الدولة في هذا الملف
» تفاصيل ضبط 5 حمير بثلاجة في شبرا الخيمة
» إعلامي مصري: «أردوغان» لديه طائرة خاصة لاختطاف المعارضين
» وفاة الكاتب الصحفي «إبراهيم سعدة»
» بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا
» سبب وصف صحيفة إنجليزية لـ« صلاح» بـ«الكنغر»
» بالصور.. فتحي سرور داخل محكمة دمنهور
» إحالة محامٍ للجنايات لـ«ضربه» رئيس محكمة
» مونديال الأندية.. العين يتأهل لمواجهة الترجي التونسي

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:21 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة