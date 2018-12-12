جمال بيومي: الدولار أكبر عملية سرقة في التاريخ

12 ديسمبر 2018 - 08:47 م

انتقد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية السابق، تعامل جميع الدول بعملة "الدولار"، قائلاً: "الدولار أكبر عملية سرقة في التاريخ".

وأضاف "بيومي"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأربعاء، أن الدول تشتري احتياجاتها بالدولار وذلك من أجل إتمام معاملاتها.

وقال "بيومي": "أمريكا بتطبع دولارات وإحنا بنشتريها منها وبتكسب، مع أن ما لهاش علاقة بالتعاملات الدولية".