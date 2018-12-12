«بيومي»: مصر تنتج أطفالًا أكثر من إنتاجها للغذاء

12 ديسمبر 2018 - 08:44 م

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية السابق، أن مواجهة مشكلة الزيادة السكانية التي تعاني منها مصر تحتاج لتوعية المواطنين ورفع مستوى المعيشة الخاص بهم.

وأضاف "بيومي"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأربعاء، أن مصر تنتج أطفالًا أكثر من إنتاجها للغذاء.

وأوضح "بيومي"، أن الحملات الإعلامية التي تم توجيهها خلال الفترة الماضية لتنظيم الأسرة فشلت فشلًا ذريعًا، قائلا: "فشلنا بالثلث في مواجهة الزيادة السكانية"، وفق قوله.



