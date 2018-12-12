» إعلامي مصري: «أردوغان» لديه طائرة خاصة لاختطاف المعارضين

12 ديسمبر 2018 - 08:42 م

شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا: إنه يتبع أسلوبًا غير آدمي في القبض على المعارضين السلميين.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأربعاء، أن أردوغان لديه طائرة خاصة تقوم باختطاف المعارضين السلميين، وذلك بالتنسيق مع أجهزة استخبارات عدد من الدول، وفق قوله.

وأوضح "الديهي"، أنه حتى الآن تم إعادة 100 معارض سلمي لتركيا، كانوا متواجدين في أكثر من 18 دولة بالعالم، منوهًا بأن تركيا تدعي الديمقراطية.



