» تفاصيل ضبط 5 حمير بثلاجة في شبرا الخيمة

12 ديسمبر 2018 - 08:37 م

ضربة جديدة وجهتها مديرية الطب البيطري بالقليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين، لضبط معدومي الضمير ومروجي اللحوم الفاسدة ولحوم الحمير وبيعها للمواطنين، دون مراعاة أي أضرار ستقع عليهم، جراء تلك العمل البشع، وبالفعل تم ضبط 5 حمير داخل ثلاجة بمدينة شبرا الخيمة، وتم التحفظ على المضبوطات.

و تسلمت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة المستشار أحمد البلتاجى، تقرير المعامل المركزية حول واقعة ضبط كمية كبيرة من لحوم الحمير داخل إحدى الثلاجات قبل بيعها في السوق.

وكشف التقرير إيجابية العينات وأن تلك اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وطلبت النيابة سرعة ضبط وإحضار 3 متهمين في الواقعة لقيامهم بذبح الحمير وبيع لحومها للمواطنين وقررت النيابة التحفظ على الثلاجة وإعدام اللحوم المضبوطة في حضور لجنة من الطب البيطري والحجر الصحي.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، أنه جار قيام ضباط تنفيذ الأحكام بملاحقة المتهمين وتنفيذ قرار النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم.



