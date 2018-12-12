  • الأربعاء 12 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:16 م
بحث متقدم
وجدي غنيم

تفاصيل الحرب المستعرة بين «وجدي غنيم» و«الجماعة الإسلامية»

القرضاوي

أول رد فعل من "القرضاوي" بعد رفع اسمه من قوائم الإنتربول

ترامب وبن سلمان

"ترامب" يؤكد دعمه لـ"بن سلمان": هو زعيم السعودية

أرشيفية

سر تأجيل صندوق النقد الشريحة الخامسة لمصر

خاشقجي

«بومبيو»: التحقيقات بشأن خاشقجي جارية وسنحاسب المتورطين

بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي

بناء الأهرامات.. السر الذي كشفه باحث روسي (حوار)

صلاح

«صلاح» أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018

خاشقجي

تفاصيل اجتماع مغلق بالأمم المتحدة بشأن "خاشقجي"

فواتير الكهرباء

حقيقة فرض ضريبة على المتأخرين عن سداد فواتير الكهرباء

سوزان مبارك

صورة.. ظهور سوزان مبارك في أحد الكافيهات

سبب وصف صحيفة إنجليزية لـ« صلاح» بـ«الكنغر»

الرياضة

صلاح
صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

اتهامات إسرائيلية لنتنياهو بسبب "حزب الله"

#

"ديلي ميل": صلاح.. "سوبر مان" منتخب مصر

#

تعليق صادم من «ساويرس» عن ثورة يناير

#

معلومة خطيرة بشأن مقتل "خاشقجي"

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

الكنغر

وصفت صحيفة «جارديان» البريطانية، النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني، بـ«الكنغر»، وذلك بسبب سرعته ومهارته في القفز فوق جميع لاعبيي الفريق المنافس وتجاوزهم بخفة نادرة للوصول بالكرة إلى الشباك.

الصحيفة البريطانية أوضحت أن "صلاح" أصبح مستعدا للعودة والسيطرة على الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، وكذلك الحصول على لقب هداف الدوري الممتاز الإنجليزي، وذلك بعد تسجيله هدف الفوز مع الريدز ضد نابولي ليقود الحمر للتأهل إلى دور الـ16 من "أوروبا".

وأشارت الصحيفة إلى أن "صلاح"، الذي بدا أنه يشعر بالضيق والهدوء في نفس الوقت، حصل على مكافأته ضد نابولي، وألمح إلى ما قد يحدث في الأشهر القليلة المقبلة.

وذكرت "جارديان" أنه بعد نصف ساعة في الطقس البارد، ظهر "صلاح" فجأة وبسرعة شديدة حاول الوصول إلى الهدف بأسلوب نطاط، وشعره يرفرف، مؤرجحا ساقيه كالكنغر.

ووفقا للصحيفة، شهدت المدرجات حالة من الترقب الشديد، لكن الشيء الوحيد الذي يعرفونه على وجه اليقين عن صلاح هو أنه مستمر في البقاء والحفاظ على الكرة وإيصالها للشباك.

وأوضحت أنه بخلاف بعض لاعبي كرة القدم، فإن "صلاح" لديه خفة تمكنه من الاستمرار في التمركز الصحيح والحفاظ على الكرة لأنه يعرف في النهاية أن اللعبة سوف تفتح، وأن قدرته على المراوغة جانبيا مع سرعته الكبيرة ستمكنه في النهاية من إحراز الهدف.

ومثل إحرازه الهدف لحظة مهمة في الدراما التي تحيط بـ"صلاح" أيضًا، بحسب "جارديان"، إذ أن بدايته هذا الموسم كانت متعثرة بعض الشيئ وواجه انتقادات واسعة، لكنه بسرعة استعاد تركيزه في الأسابيع الأخيرة، وعاد إلى عظمته بما يكفي ليكون هداف الدوري الممتاز منذ منتصف ديسمبر.

وترى "جارديان" أن "صلاح" لا يبدو أنه كان يشعر بالقلق في أي وقت ما، إذ يلعب دائماً برأسه، فيما لا يزال يمتلك هذا السحر الخلاق في قدميه، ودائما ما كان "صلاح" يصنع الفارق في الليالي الأوروبية الساحرة والصعبة في الوقت نفسه.

وفي جميع أنحاء الملعب كان "صلاح" موجودا بشكل كبير رغم الرقابة الكبيرة عليه، لكنه استطاع لمس الكرة 79 مرة، وهو عدد كبير في الواقع بالنسبة للاعب في دوره.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل ضبط 5 حمير بثلاجة في شبرا الخيمة
» إعلامي مصري: «أردوغان» لديه طائرة خاصة لاختطاف المعارضين
» وفاة الكاتب الصحفي «إبراهيم سعدة»
» بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا
» سبب وصف صحيفة إنجليزية لـ« صلاح» بـ«الكنغر»
» بالصور.. فتحي سرور داخل محكمة دمنهور
» إحالة محامٍ للجنايات لـ«ضربه» رئيس محكمة
» مونديال الأندية.. العين يتأهل لمواجهة الترجي التونسي
» الحكم على محامي ترامب السابق بالسجن لمدة 3 سنوات
» من هم المرشحون لخلافة "ماي"؟
» ضبط أمين شرطة محكوم عليه في 35 قضية

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:21 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة