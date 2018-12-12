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الاتحاد الأوروبي: ملتزمون باتفاق إيران النووي

عرب وعالم

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

وكالات - خالد الشرقاوي

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الاتحاد الأوروبي

اتفاق إيران النووي انسحاب واشنطن

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن التزامه بالاتفاق النووي الموقع بين القوى الغربية وإيران، معربا عن أسفه إزاء الانسحاب الأمريكي منه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، بنيويورك، لممثلي دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء بمجلس الأمن، وهي بريطانيا وفرنسا وهولندا وبولندا والسويد وبلجيكا، إضافة إلي ألمانيا.

وقال مندوب هولندا الدائم لدى الأمم المتحدة كارل أوستريم، نيابة عن بقية الأعضاء، "نود أن نؤكد التزامنا ودعمنا المستمر للتنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل المشتركة والقرار 2231".

وبشغل المندوب الهولندي كذلك رئيس لجنة مجس الأمن المعنية بتنفيذ القرار 2231.والقرار المذكور ينص على رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، مع تشديد القيود على برنامجها النووي.

وأضاف مندوب هولندا: "لقد تأكد بشكل كبير مواصلة إيران تنفيذ التزاماتها النووية والتي تضمن أنها لا تطور سلاحا نوويا".

وأوضح أن الاتفاق النووي يواجه تحديات كبيرة في أعقاب انسحاب واشنطن وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران.

وأعرب عن أسف الاتحاد الأوروبي إزاء الخطوة الأمريكية. مضيفا: "طالما استمرت إيران في تنفيذ التزاماتها بالكامل، سيظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا تمامًا بالتنفيذ".

وأثني المندوب الهولندي علي "الجهود التي تقودها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وتسهم بقوة في الجهود الدولية للحفاظ على القنوات التجارية والمالية في إيران".

كما أعرب عن قلق الاتحاد الأوروبي الشديد إزاء "أنشطة إيران الإقليمية التي تزعزع الاستقرار"، ولا سيما التجارب الصاروخية.

وفي الوقت الذي قال فيه إن تلك الأنشطة "منفصلة" عن الاتفاق النووي، دعا طهران إلى الامتناع عنها خاصة لتعميق الثقة والحد من التوترات.

وشدد أوستريم على أهمية اتباع نهج شامل مع إيران، يستند إلى السعي لحوار قوي، وعند الضرورة ، "الضغط المستهدف"، لمعالجة جميع المخاوف.

ومطلع نوفمبر 2018، فرضت واشنطن حزمة ثانية من العقوبات على إيران بعد أخرى بدأ تطبيقها في 6 أغسطس من العام ذاته، بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.

ومنذ عقود تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران، تم رفعها بعد توقيع الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني في 2015.

والاتفاق وقعته إيران مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، بريطانيا وفرنسا) إضافة إلى ألمانيا.


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