وزيرة الهجرة تلتقي وفد «السودان» وتشيد بفكرة «جامعة المغتربين»

12 ديسمبر 2018 - 07:06 م

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفد جمهورية السودان الشقيق، خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر اعتماد العهد الدولي لهجرة آمنة ومنظمة، الذى دعت إليه منظمة الأمم المتحدة والمنعقد بمدينة مراكش المغربية خلال يومي 10 و 11 ديسمبر الجاري، بحضور رؤساء دول وحكومات، حيث تشارك نحو 150 دولة.

ضم الوفد السوداني أسامة فيصل، وزير الدولة للشئون الخارجية، وزير الدولة السفير عصام متولي الامين العام لجهاز شئون السودانيين في الخارج ، والدكتور أحمد بلال عثمان، وزير الداخلية السوداني، والدكتور خالد ولد عبد الرحمن، سفير السودان بالمغرب

من جانبها، استعرضت وزيرة الهجرة تجربة مصر الرائدة في إطلاق سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع منذ ديسمبر 2016 وحتى المؤتمر الحالي مصر تستطيع بالتعليم، والذي ينطلق بالغردقة في الفترة من 17-18 ديسمبر الجاري، ويضم نخبة من أبرز علماء وخبراء مصر بالخارج والداخل؛ تطبيقًا لرؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجعل عام 2019 عاما للتعليم، مواكبة لخطط مصر للتنمية المستدامة مصر 2030.

وبدوره، أشاد أسامة فيصل، -وزير الدولة للشئون الخارجية بالسودان- بما تقوم به وزارة الهجرة المصرية من جهود كبيرة للاستفادة من العقول المهاجرة، بما يساهم في الإسراع من عمليات التنمية التي تطلقها مصر في كافة المستويات لرفع القوى الشاملة للدولة المصرية

بينما أعرب السفير كرّار التهامي عن تفاؤله بمؤتمر مصر تستطيع بالتعليم، مؤكدًا أن السودان لها تجربة رائدة في إطلاق «جامعة المغتربين» لتضم أبناء السودان بالخارج، بجانب الطلاب السودانيين بالداخل؛ تلافيًا لمشكلات التنسيق وغيرها

وأبدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، إعجابها بفكرة جامعة المغتربين، موضحة أنها وسيلة ناجعة للتخلص من بيروقراطية التنسيق للطلاب المغتربين، وأعربت عن تطلعها لمناقشة مثل هذه النماذج الناجحة مع علمائنا وخبرائنا؛ للوقوف على إمكانية تنفيذها وخدمة آلاف من أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن السودان له تجارب ناجحة ومهمة جدًا فيما يتعلق بالمهاجرين، وجهود الاستفادة منهم وربطهم بالوطن الأم، مؤكدة أن التعاون مع الأشقاء بالسودان فيما يتعلق بقضايا الجاليات والمهاجرين، امتداد لعلاقة متينة تربط البلدين منذ القدم، وتخدم حاضرًا أفضل لأبنائه.



