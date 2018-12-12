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وزير الاتصالات يلتقي وفد "ZTE الصينية" لبحث آليات التعاون المشترك

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الاتصالات
الاتصالات

حسن عاشور

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التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفد شركة zte صينية بهدف بناء شراكة إستراتيجية طويلة المدى بين الشركة والحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رغبة منها في زيادة التواجد في السوق المصرية والمساهمة في عمليات تنمية القطاع.

 ضم وفد الشركة الصينية دارين تشو رئيس شركة zte بالشرق الأوسط أفريقيا،و لي الرئيس التنفيذي لشركة zte مصر، والمهندس تامر فايد نائب الرئيس التنفيذي للشركة في مصر،وحضر اللقاء المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، تناول اللقاء متابعة تنفيذ خطط أعمال وأنشطة الشركة واستثماراتها في مصر.

وخلال اللقاء استعرض الدكتورعمرو طلعت الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ إستراتيجية الدولة في التحول إلى المجتمع الرقمي، والتحول إلى الحكومة الرقمية التي ستساهم في توفير بيئة تشاركيه بين مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة.

مشيراً الى المشروعات التي تنفذها الوزارة لتطوير البنية التحتية للاتصالات وإعداد البيئة التشريعية الداعمة لبناء اقتصاد رقمي، فضلاً عن برامجها لتنمية المهارات الرقمية للشباب لإعداد الكوادر المؤهلة لبناء اقتصاد المعرفة، مضيفاً أن الحكومة المصرية تبذل جهودها لدعم الشركات العالمية الراغبة في التواجد والاستثمار في مصر في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أشادت به كافة المؤسسات الدولية على رأسها البنك الدولي، موضحاً التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال تحديث البنية التحتية للاتصالات، وتهيئة البيئة الداعمة للاستثمار، مشيراً إلى المميزات التنافسية التي تملكها مصر من أهمها الكوادر البشرية المدربة والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية، والبيئة الداعمة والمحفزة للإبداع والابتكار التي ستوفرها المناطق التكنولوجية الجديدة.

من جانبه استعرض الرئيس التنفيذي لشركة ZTE مصر استراتيجية الشركة وأنشطتها في المنطقة والتركيز على السوق المصري باعتباره من أهم الأسواق بالمنطقة، كما استعرض المشروعات التي تنفذها الشركة في مجال تطوير البنية التحتية بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات ومشغلي المحمول في السوق المصري.

جدير بالذكر أن شركة ZTE تعمل فى مجال فى تطوير البنية التحتية للثابت والمحمول وتوفير معدات الاتصالات المختلفة كمنظومات الاتصالات اللاسلكية.



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