السفير المصري في كابول يقدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية

12 ديسمبر 2018 - 07:01 م

استقبل صلاح الدين رباني وزير الخارجية الأفغاني السفير هاني صلاح سفير مصر فى كابول، حيث قدم له صورة من أوراق اعتماده، ونقل له تحيات وزير الخارجية سامح شكري، معرباً عن رغبة مصر فى دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة.







وطلب الوزير الأفغاني نقل تحياته وتقديره لوزير الخارجية سامح شكري، معرباً عن شكر بلاده للدور المحوري الذى تمارسه البعثة الأزهرية لدى أفغانستان فى مواجهة الفكر المتطرف ونشر تعاليم الإسلام المعتدلة.



