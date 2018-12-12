  • الأربعاء 12 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:20 م
بحث متقدم
الملا

الملا: لتر البنزين في أوروبا يعادل 30 جنيهًا

وجدي غنيم

تفاصيل الحرب المستعرة بين «وجدي غنيم» و«الجماعة الإسلامية»

القرضاوي

أول رد فعل من "القرضاوي" بعد رفع اسمه من قوائم الإنتربول

ترامب وبن سلمان

"ترامب" يؤكد دعمه لـ"بن سلمان": هو زعيم السعودية

أرشيفية

سر تأجيل صندوق النقد الشريحة الخامسة لمصر

خاشقجي

«بومبيو»: التحقيقات بشأن خاشقجي جارية وسنحاسب المتورطين

بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي

بناء الأهرامات.. السر الذي كشفه باحث روسي (حوار)

صلاح

«صلاح» أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018

خاشقجي

تفاصيل اجتماع مغلق بالأمم المتحدة بشأن "خاشقجي"

فواتير الكهرباء

حقيقة فرض ضريبة على المتأخرين عن سداد فواتير الكهرباء

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري للدول المشاطئة للبحر الأحمر

آخر الأخبار

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

بمشاركة مصر.. اتفاق تاريخي بين 7 دول عربية

#

«شكري» يتوجه إلى السعودية للمشاركة في اجتماع «البحر الأحمر»

#

من صربيا.. وزير الخارجية يتوجه مساء غدٍ للسودان

#

روسيا مجددًا: مستعدون للتوسط بين فلسطين وإسرائيل

 شارك سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء ، في الاجتماع الوزاري التشاوري للدول الأفريقية والعربية المشاطئة للبحر الأحمر بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك لبحث تفعيل التعاون المشترك بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر في كافة المجالات.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى بحث التعاون وتعزيز التنسيق المشترك بين الدول الأفريقية والعربية المشاطئة للبحر الأحمر، باعتباره شريانًا مائيًا هامًا في مجال التجارة والمواصلات الدولية، مشيرا إلى أن مصر كانت قد استضافت الاجتماع الأول للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر يومي 11 و12 ديسمبر 2017، وسوف تستضيف الاجتماع القادم لهذه الدول قريبا في القاهرة لاستكمال المناقشات.

وأكد وزير الخارجية، خلال الاجتماع، أهمية تعزيز التعاون والتكامُل الاقتصادي بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، منوها بوجود العديد من فرص التعاون بين دول المنطقة، التي تتطلع مصر إلى استثمارها من أجل غدٍ أفضل لشعوب المنطقة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «ميدو»: أتمنى تحرك الدولة في هذا الملف
» تفاصيل ضبط 5 حمير بثلاجة في شبرا الخيمة
» إعلامي مصري: «أردوغان» لديه طائرة خاصة لاختطاف المعارضين
» وفاة الكاتب الصحفي «إبراهيم سعدة»
» بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا
» سبب وصف صحيفة إنجليزية لـ« صلاح» بـ«الكنغر»
» بالصور.. فتحي سرور داخل محكمة دمنهور
» إحالة محامٍ للجنايات لـ«ضربه» رئيس محكمة
» مونديال الأندية.. العين يتأهل لمواجهة الترجي التونسي
» الحكم على محامي ترامب السابق بالسجن لمدة 3 سنوات
» من هم المرشحون لخلافة "ماي"؟

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:21 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة