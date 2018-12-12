» 16 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة بطل إثيوبيا

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دورى ابطال افريقيا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة محمد يوسف، قائمة فريقه لمواجهة جيما الاثيوبي، المقرر إقامتها فى السادسة مساء بعد غد الجمعة، في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة كلا من : حراسة المرمى: شريف إكرامي، علي لطفي، خط الدفاع: محمد هاني، ساليف كوليبالي، أيمن أشرف، خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، كريم نيدفيد، إسلام محارب، محمد شريف، ميدو جابر، أحمد حمودي، وليد سليمان، ناصر ماهر، وخط الهجوم: مروان محسن.

فيما تم استبعاد كلا من :محمد الشناوي وأحمد فتحي وسعد الدين سمير ومحمد نجيب وعلي معلول وصلاح محسن للإصابة ووليد أزارو للإيقاف، وكان الأهلى قد قيد 23 لاعباً بقائمته الافريقية


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