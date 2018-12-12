  • الأربعاء 12 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:14 م
بحث متقدم
صلاح

«صلاح» أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018

خاشقجي

تفاصيل اجتماع مغلق بالأمم المتحدة بشأن "خاشقجي"

فواتير الكهرباء

حقيقة فرض ضريبة على المتأخرين عن سداد فواتير الكهرباء

سوزان مبارك

صورة.. ظهور سوزان مبارك في أحد الكافيهات

قناة السويس

ارتفاع حصيلة إيرادات قناة السويس للضعف

سعيد آل أحمد

وفاة آخر المشاركين في «توحيد السعودية»

صلاح

قلق بين جماهير ليفربول بسبب «صلاح»

السيسي والملك سلمان

بمشاركة مصر.. اتفاق تاريخي بين 7 دول عربية

اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين

الحبس والغرامة في انتظار المدخنين

جريمة قتل

جبروت سيدة.. تتفق مع عشيقها لقتل شقيقها

تفاصيل لقاء السيسي برؤساء صناديق الاستثمار العالمية

الحياة السياسية

لقاء السيسي برؤساء صناديق الاستثمار العالمية
لقاء السيسي برؤساء صناديق الاستثمار العالمية

وكالات

أخبار متعلقة
#

فتاة التروسيكل: "الريس قالي جهازك وفرحك عليا"

#

السيسي لـ"فتاة التروسيكل": "يا هناه اللي هياخدك"

#

كلمة «السيسي» في قمة الاستثمار في إفريقيا

#

«السيسي» من ألمانيا: الربيع العربي«خطأ»

البنك المركزي

السيسي

استثمار

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وفدًا لرؤساء وممثلي عدد من كبرى صناديق الاستثمار العالمية والإقليمية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية ورئيس البورصة المصرية.

وأكد "السيسي"، خلال اللقاء، حرصه على الالتقاء بالوفد الاستثماري لاستعراض مستجدات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصرية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى اهتمام سيادته بالمتابعة الدورية لأداء سوق رأس المال المصري ودعمه كمؤشر لأداء الاقتصاد في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الجاري تنفيذه.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد العوامل والمقومات الاستثمارية المتنوعة التي باتت تتمتع بها مصر حاليًا، والتي تؤهلها لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك الاستقرار الأمني والاقتصادي رغم الظروف الإقليمية المضطربة التي تعاني منها المنطقة، بالإضافة إلى وفرة الأيدي العاملة المدربة، والسوق المصرية الواسعة، وكذا اتفاقات التجارة التي تربط مصر بالأسواق في أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي.

كما استعرض الرئيس التطورات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، كتحرير سعر صرف العملة وتحقيق زيادة مطردة في احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية من مد شبكة الطرق وإقامة العديد من المدن والتجمعات العمرانية الجديدة وتحقيق فائض في احتياطي الطاقة، فضلاً عن جهود رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال وتشجيع القطاع الخاص المحلي وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديث الأطر والنظم التشريعية والقانونية ذات الصلة.

وذكر المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي والوزراء الحاضرين أشاروا إلى الدور الإيجابي لصناديق الاستثمار في زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر، سواء المباشرة أو غير المباشرة، مؤكدين تطلع مصر لجذب المزيد من الاستثمارات في شتى المجالات من خلال تعزيز تعاونها مع هذه الصناديق، مع عرض الجهود التي تُبذل على مختلف الأصعدة في مصر من أجل تحفيز مجمل قطاعات الاقتصاد وتشجيع الاستثمار من خلال السياسات الحكومية القائمة لدعم الاستقرار النقدي والاقتصادي للدولة، وهو الأمر الذي أدى إلى أن الاقتصاد المصري أصبح يقف حالياً على أرض صلبة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه دار خلال اللقاء حوار مفتوح بين الرئيس وممثلي صناديق الاستثمار حول الآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر وما تقوم به الحكومة من إجراءات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أكد الوفد الاستثماري تقديرهم للقاء بالسيد الرئيس والتحاور معه مباشرة، مما يعكس إرادة القيادة السياسية لتسريع وتيرة تهيئة مناخ الاستثمار في مصر وجذب المستثمرين.

وأضاف السفير بسام راضي، أن الرئيس أكد في ختام اللقاء أهمية عدم فصل الواقع الاقتصادي المصري عن التطورات الجارية على الساحة الدولية، كما أشاد بإرادة الشعب المصري ووعيه وتفهمه لضرورة تحمل أعباء خطوات الإصلاح الاقتصادي الجريئة، مشيرًا إلى أن المشروعات التنموية في مصر قد انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، وأن الحكومة عازمة على المضي قدماً في مسار بناء الدولة، والذي لن يتحقق إلا عن طريق العمل والتحمل وبذل الجهد استمراراً لقوة الدفع في مسيرة التنمية في مصر.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. المغرب لن تُنظم أمم أفريقيا 2019
» غدًا.. طقس مائل للدفء شديد البرودة ليلًا
» 16 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة بطل إثيوبيا
» «القومي للسكان»: تعداد مصر تضاعف 3 مرات
» فيديو.. القوات المسلحة تعلن البيان الـ30 للعملية الشاملة
» الكرة الشاطئية.. منتخب مصر يفشل في التأهل لكأس العالم
» محكمة الاتحاد الأوروبي ترفض تظلم مبارك
» «BBC» تكشف موعد الإعلان عن أفضل لاعب أفريقي
» بث مباشر.. مباراة العين الإماراتي وويلنجتون
» ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في فيتنام إلى 14 قتيلًا
» استدعاء رجال الإطفاء لتجريف الشوكولاتة

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:21 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل