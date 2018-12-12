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حقيقة فرض ضريبة على المتأخرين عن سداد فواتير الكهرباء

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الكهرباء

الفواتير

ضريبة 17%

المتقاعسين

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، إن الوزارة لن تفرض ضريبة على المتقاعسين عن سداد الفاتورة لمدة شهرين أو ثلاثة، "لكنه إذا تخطت المدة أكثر من ذلك سيتم تطبيق ضريبة حسب المديونية المتأخرة على العميل".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لـ "المصريون"، أن "هناك تساهلاً وتعاونًا مع جميع المواطنين فيما يخص الفواتير والمتأخرات، ويتم التيسير عليهم في السداد"، موضحًا أنه يتم بحث الشكاوى المقدمة بخصوص عدم ذهاب الكشافين لإجراء القراءة الشهرية للعداد.

وأشار إلى أن "المواطن الذي سيتأخر عن سداد الفواتير، ويريد سدادها على فترة زمنية طويلة، سيتم فرض ضريبة عليه، غير أن نسبة الضريبة ستحددها الشركة التابع لها".

وتابع المصدر: "في الأساس لا يوجد ضريبة لكن المتأخرين في السداد، أو من يريدون السداد على فترات طويلة هم من سيخضعون للضريبة"، واستدرك قائلاً: "من الأفضل عدم التطرق لمثل هذه الموضوعات حتى لا تحدث بلبلة".

كان مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كشف لوسائل إعلامية، عن أنه سيتم فرض فوائد على المتقاعسين عن سداد فواتير الاستهلاك الشهرية ويرغبون في تقسيط المديونية، قائلاً إن فوائد تقسيط المديونية ستكون بنسبة 17%.

وأوضح المصدر، أن الفوائد التي سيتم تحصيلها ستطبق فقط على المتقاعسين عن السداد وليس على من يظهر لديه تراكمات في قراءة العداد نتيجة تقصير من شركة توزيع الكهرباء التابع لها المستهلك، موضحًا أن هناك بعض المشتركين يتعمدون عدم سداد فواتير الاستهلاك الشهرية رغم انتظام تردد محصل الكهرباء عليهم، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأشار إلى أن المتقاعس عن سداد فواتير الاستهلاك لمدة لا تقل عن 4 أشهر يحق له سداد المديونية بدون فوائد في حالة عدم التقسيط، مشيراً إلى أنه في حالة تراكم فواتير استهلاك الكهرباء نتيجة تقصير شركة توزيع الكهرباء يتم تقسيط المديونية للمشترك حسب رغبته وبدون فوائد مهما كانت قيمتها.



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